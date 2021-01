Borsa: Milano accelera (+1%), bene Saipem, Stm, Buzzi ed Eni

(ANSA) - MILANO, 04 GEN - Allunga il passo Piazza Affari a meno di due ore da un'avvio piuttosto cauto. L'indice Ftse Mib guadagna l'1% spinto da Saipem (+3,85%), sull'onda dell'aumento del greggio che sostiene anche Eni (+2,34%) e Tenaris (+1,12%).

Sugli scudi Buzzi (+2,9%) ed Stm (+2,6%) dopo un recente report di JpM sul settore dei microprocessori, mentre Fca (+2%), è spinta dalle attese per l'assemblea sulle nozze con Peugeot (+2,5% a Parigi), i cui soci si riuniscono in contemporanea. In controtendenza i bancari Unicredit 8-0,98%)Mediobanca (-0,85%), Intesa (-0,8%), Banco Bpm (-0,75%) e Bper (-0,5%), mentre lo spread tra Btp e Bund tedeschi scende a 114 punti. Positiva Mps (+0,58%), in vista di un'aggregazione. Bene Fincantieri (+1,46%) dopo la proroga di un mese concessa dal Governo francese per l'acquisizione di Chantiers de l'Atlantique. (ANSA).