Borsa: Europa sale, Brexit spinge Londra, Milano (+0,6%)

(ANSA) - MILANO, 04 GEN - Borse europee positive nella prima seduta dell'anno a partire da Londra (+2,4%), che dallo scorso 1 gennaio è fuori a tutti gli effetti dall'Unione Europea dopo l'accordo raggiunto la vigilia di Natale. Seguono Parigi (+1,46%), Madrid (+1,14%) e Francoforte (+0,9%), mentre Milano è fanalino di coda (+0,6%) dopo il rialzo inferiore alle stime dell'indice Pmi sulla fiducia dei direttori acquisti del settore manifatturiero, che in Francia e Germania si è mantenuto più in linea con le attese. Positivi i futures Usa in attesa dell'analogo indice.

Gli acquisti si concentrano sul settore dei microprocessori, da Infineon (+3,2%) ad Asm (+2,5%) ed Stm (+2,2%), dopo un recente studio di JpMorgan. Segno meno per i bancari Natwest (-3,43%), Lloyds (-2,6%), Unicredit (-1,74%) e Intesa (-1,21%).

In rialzo gli automobilistici Peugeot (+1,2%) ed Fca (+1,36%) nel giorno delle rispettive assemblee degli azionisti per approvare il progetto di fusione in Stellantis. Nel corso della mattinata sono inoltre attesi i dati sulle immatricolazioni di auto in Francia e in serata in Italia. Corrono i petroliferi Bp (+3%), Shell (+2,87%) ed Eni (+1,8%) con il greggio in allungo (Wti +2,4% a 49.65 dollari) per le tensioni in Medio Oriente.

