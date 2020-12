Borsa: Milano prosegue positiva (+0,31%), debole Atlantia

(ANSA) - MILANO, 30 DIC - Piazza Affari si conferma positiva (+0,31%) a fine mattinata in linea con gli altri listini europei, tutti in rialzo seppur contenuto, in scia ai futures Usa bene intonati. Continua a brillare Saipem (+2%) grazie a una contratto in Australia, seguita dal tecnologico Stm (+1,29%) e dai farmaceutici Recordati (+1,24%) e Diasorin (+1,13%).

Fanalino di coda resta Atlantia (-1,25%) sempre zavorrata dall'interminabile confronto con Cdp su Aspi. Indietreggiano gli 'industriali' Leonardo (-0,57%) e Pirelli (-0,52%) con gli ultimi aggiustamenti degli investitori di fine anno. Fuori dal paniere principale Fincantieri (+1,29%) ha superato la debolezza legata allo scadere, il 31 dicembre, dei tempi per l'acquisto dei cantieri navali francesi Stx. Da segnalare infine lo stop al rialzo per Bialetti (+11%) e It Way (+13,8%), quest'ultima grazie all'accordo raggiunto col suo principale creditore.

(ANSA).