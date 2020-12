Borsa: Asia chiude contrastata dopo piano Usa contro covid

(ANSA) - MILANO, 28 DIC - Borse asiatiche in ordine sparso, in una seduta caratterizzata da scambi ridotti nell'ultima settimana dell'anno. Resta alta l'attenzione sui contagi da coronavirus e sulla campagna di vaccinazione. Si guarda alla decisione di Donald Trump di firmare gli aiuti anti-Covid e il bilancio dello Stato federale evitando lo shutdown.

In rialzo Tokyo (+0,74%). Sul fronte valutario lo yen è stabile sul dollaro a 103,540, e a 126,40 sull'euro. In rialzo anche Mumbai (+0,7%) mentre è piatta Seul (+0,06%). A contrattazioni ancora in corso è in rosso la Cina con l'ambasciata Usa a Pechino che chiede alle autorità di rilasciare i 12 fuggitivi di Hong Kong, consentendogli di lasciare il Paese. In calo Hong Kong e Shenzhen (-0,2%) e Shanghai (-0,1%).

Scarni gli appuntamenti macroeconomici. Dalla Spagna in arrivo le vendite al dettaglio mentre dagli Stati Uniti è previsto l'indice Dallas Fed (manifatturiero). (ANSA).