Borsa: Europa sale con futures, auto in luce, Milano +0,6%

(ANSA) - MILANO, 23 DIC - Si confermano positive le principali borse europee archiviato il blocco delle merci tra Regno Unito e Continente a seguito della variante inglese del Covid. Dopo l'accordo tra Londra e Parigi sul blocco dei camion gli occhi sono ora puntati sulla trattativa tra Regno Unito e Ue per disciplinare il dopo Brexit. Positivi i futures su Wall Street in vista di numerosi dati, tra i quali le richieste di mutui e di sussidi, gli ordini di beni durevoli e la fiducia dei consumatori misurata dall'Università del Michigan. In calo il greggio (Wti -0,74%) a 46,67 dollari), l'oro (-0,24% a 1.868,26 dollari l'oncia) e gli altri metalli, con l'acciaio in flessione di oltre il 3,5%.

La piazza migliore oggi è Madrid (+0,72%), che sarà parzialmente aperta anche domani insieme a Parigi (+0,58%) e Londra (-0,21%), mentre Milano (+0,55%) e Francoforte (+0,61%) saranno chiuse insieme a Zurigo (-0,23%). Gli acquisti si concentrano sui titoli automobilistici a partire da Daimler (+2,79%), che secondo la stampa locale si prepara a scorporare la divisione camion sul modello di Fiat con Iveco alla fine del prossimo anno. Bene anche Volkswagen (+2,07%), Bmw (+1,6%) Fca (+1,4%) e Peugeot (+1,3%) sull'onda lunga del via libera dell'Ue alle nozze. Acquisti sui petroliferi Total (+0,86%), Shell (+0,79%) Eni (+0,77%) e Bp (+0,73%) nonostante il prezzo del greggio. Bene Asm International (+1,42%), più cauta invece Stm (+0,6%) tra i tecnologici. In campo bancario si evidenziano Santander (+1,5%), Caixa (+1,41%), SocGen (+1,38%) e Lloyds (+1,25%), mentre in Piazza Affari si muovono a due velocità Banco Bpm (-0,31%), Unicredit (+0,21%) e Intesa (+0,37%).

(ANSA).