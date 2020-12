Ovs:Beraldo,Stefanel marchio storico,gli restituiremo valore

(ANSA) - PONTE DI PIAVE, 18 DIC - Stefanel "è un marchio storico bellissimo, con un vissuto ancora positivo nonostante le vicissitudini, più conosciuto di quanto non sia oggi rilevante nel mondo della moda la sua vera dimensione. Intendiamo restituirgli i valori che tutti conoscevano bene". E' la promessa dell'amministratore delegato di Oviesse, Stefano Beraldo, in attesa del via libera del Ministero per lo sviluppo economico all'acquisizione del marchio della casa veneta in amministrazione straordinaria.

Rispetto ai progetti produttivi, Beraldo ha sottolineato come, con adeguate strategie industriali, saranno realizzati in Italia e all'estero (in Asia) capi "di qualità adeguata a prezzi inferiori rispetto a quelli attuali Stefanel ma superiori al livello di Ovs". In cifre, "i prodotti costeranno dal 30% al 50% più dei nostri - ha concluso - e il 30% in meno di quelli di Stefanel di oggi". Ai primi di gennaio spero saremo aggiudicatari" ha precisato ricordando che è iniziata la trattativa in esclusiva e la prossima settimana il commissario presenterà al Mise la proposta di aggiudicazione. (ANSA).