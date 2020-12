Borsa: Asia in rialzo, Tokyo +0,3% con fiducia imprese

(ANSA) - MILANO, 14 DIC - La settimana dei mercati azionari si apre in Asia con segno positivo e imprime una buona intonazione ai futures sulle azioni europee e americane. Il miglioramento della fiducia delle imprese ha spinto Tokyo a raggiungere i massimi di oltre due anni, con il Nikkei che ha guadagnato lo 0,3%. Hong Kong cede lo 0,3% frenato dalle perdite di Tencent (-2,8%) e Alibaba (-3,7%) multate dall'Antitrust per 500mila yuan e con Pechino che rafforza i controlli su Internet.

Shanghai sale dello 0,68% e Shenzhen dell'1,08 per cento.

