Rc auto: Ivass, nel 2019 premio medio scende a 328 euro

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - Il premio medio pagato nel 2019 per l'assicurazione si è attestato a 328 euro per le autovetture (-1,5% rispetto al 2018) e a 229 euro per i motocicli (-1,6 rispetto al 2018), al netto degli oneri fiscali e parafiscali.

Lo rende noto l'Ivass nell'ultimo Bollettino relativo al comparto contenente i dati dello scorso anno.

La frequenza dei sinistri per le autovetture è risultata pari al 6,4% (in lieve aumento rispetto al 2018), mentre per i motocicli la frequenza si è attestata al 3,7% (immutata rispetto all'anno precedente). Il costo medio di un sinistro è stato pari a 4.186 euro per le autovetture (sostanzialmente invariato rispetto al 2018) e a 6.491 euro per i motocicli (-0,4% rispetto al 2018). (ANSA).