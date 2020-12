Bce: rendimento Btp a 5 anni per la prima volta negativo

Scivola sotto zero per la prima volta il rendimento dei Btp quinquennali, alla vigilia della riunione della Bce che, secondo le attese del mercato, dovrebbe ampliare la potenza di fuoco del Qe pandemico e allungarne la durata. Il Btp a 5 anni ha chiuso la seduta offrendo un rendimento pari al -0,003%. Record anche per il Btp decennale, i cui rendimenti hanno toccato il minimo storico dello 0,58%.

L'attesa per nuovi interventi della Bce sta schiacciando i tassi di tutti i titoli sovrani: da ieri anche i decennali del Portogallo - un 'Pigs' durante la crisi del debito sovrano - sono negativi.