Borsa: Europa apre in calo, si guarda a vaccini e Fed

(ANSA) - MILANO, 02 DIC - Le Borse europee avviano la seduta in terreno negativo. L'attenzione degli investitori si concentra sull'arrivo dei vaccini contro il coronavirus. La Gran Bretagna, intanto, ha approvato l'uso del vaccino anti-coronavirus della Pfizer-BioNTech. Fari puntati anche sulla Fed con l'intervento del presidente Jerome Powell alla commissione Affari Finanziari della Camera e in serata il Beige Book. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro si attesta a 1,2062.

In apertura sono in calo Parigi e Francoforte (-0,3%), Londra (-0,13%) e Madrid (-0,36%). (ANSA).