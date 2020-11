Unicredit: oggi cda straordinario, tema governance

Cda straordinario convocato oggi da Unicredit. Sul tavolo ci sarebbe il tema della governance. Lo riferiscono fonti informate che confermano indiscrezioni riportate da Il Sole 24 Ore. La banca interpellata non commenta. L'intero consiglio, compreso il ceo, Jean Pierre Mustier, è in scadenza e sarà rinnovato nell'assemblea della prossima primavera. Di recente è entrato nel board l'ex ministro, Pier Carlo Padoan indicato come futuro presidente.