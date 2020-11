Recovery: Bonomi, rischio che Italia non sfrutti opportunità

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - "Il Piano Next Generation Eu rappresenta una opportunità senza precedenti per realizzare un programma massiccio di investimenti pubblici e privati, che rilanci la competitività del sistema produttivo italiano nella fase di ripresa post-pandemia". Così il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, in un videomessaggio alla presentazione del rapporto annuale sugli "Scenari industriali" del Centro studi di Confindustria. "Il rischio che l'Italia non riesca a sfruttare pienamente questa opportunità purtroppo è molto alto", ha aggiunto Bonomi, secondo cui "per minimizzarlo sarebbe auspicabile che il piano fosse perseguito individuando pochi, grandi progetti su nodi strategici per lo sviluppo del Paese" e con una governance "unitaria" a livello nazionale.

