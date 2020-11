Manovra: emendamento maggioranza, superbonus fino a 2023

Un emendamento di maggioranza per prorogare fino al 31 dicembre 2023 l'ecobonus e il sisma bonus al 110%. E' quanto annunciato dalla presidente della commissione Attività produttive della Camera, Marina Nardi (Pd). "La misura è appena partita - spiega Nardi - e rischia di avere altri stop a causa del covid. C'è una situazione che rende difficile la partenza reale dell'intervento, che può far ripartire l'economia e guidare l'Italia verso la transizione green". L'emendamento è firmato da una settantina di parlamentari di Pd, M5s, Iv e Leu.

Intanto è stato pubblicato il decreto sul cashbask che partirà l'8 dicembre.

Il Pd ha presentato un emendamento alla Manovra in tema di automotive. L'obiettivo è prorogare gli incentivi già in vigore sia per l'acquisto di auto elettriche e ibride sia per quello di auto a benzina e gasolio di ultima generazione. E' quanto si apprende da fonti di maggioranza. La richiesta di modifica è accompagnata da incentivi alla rottamazione dei vecchi modelli.

Cancellare l'Imu e l'imposta di bollo sui conti correnti bancari e sui conti di deposito titoli per sostituirle con un'imposta progressiva "sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 500.000 euro, derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero". E' quanto chiede un emendamento alla manovra firmato da un gruppo di deputati Leu e Pd. La proposta, anticipata su 'Il Fatto Quotidiano', è presentata da una decina di deputati: primo firmatario Nicola Fratoianni (Leu) seguito da Matteo Orfini (Pd). Sono previste imposte progressive, che partono dallo 0,2% "per una base imponibile di valore compreso tra 500.000 euro e 1 milione di euro" per arrivare al 2% oltre i 50 milioni di euro. Per il 2021 è prevista un'aliquota del 3% per patrimoni superiori al miliardo di euro.

L'accisa sui 'tabacchi da inalazione senza combustione' venga alzata dall'attuale 25% al 50% "dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette". E' quanto chiede un emendamento alla Manovra presentato da Italia Viva, primo firmatario Ettore Rosato. L'emendamento prevede che il gettito in più vada ad alimentare un "Fondo straordinario per il sostegno degli Irccs" (Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico) da istituire presso il ministero della Salute.