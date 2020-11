Petrolio: in calo sotto quota 45 dollari al barile

(ANSA) - WASHINGTON, 27 NOV - Quotazioni del petrolio in calo sul mercato after hour di New York dopo la corsa dei giorni scorsi ed in vista del nuovo incontro dell'Opec+ la prossima settimana. Il greggio Wti torna sotto quota 45 dollari al barile a 44,95 dollari ( -1,68%) mentre il Brent resta sui valori della vigilia a 47,80 dollari al barile. (ANSA).