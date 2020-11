Borsa: Europa positiva attende Wall Street, Londra in calo

(ANSA) - MILANO, 27 NOV - Le Borse europee proseguono in stabile rialzo in attesa dell'avvio di Wall Street dove i future procedono in positivo. In controtendenza Londra (-0,5%) in attesa che riprendano i negoziati con la Ue sulla Brexit. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro si attesta a 1,1922 a Londra.

L'indice d'area Stoxx 600 è sulla parità (+0,02%). In rialzo Parigi e Madrid (+0,5%), Milano (+0,4%) e Francoforte (+0,3%). I listini sono sostenuti da dai comparti dell'informatica (+0,8%), utility (+0,7%) e Tlc (+0,6%). In calo l'immobiliare (-0,5%) e la farmaceutica (-0,3%) con AstraZeneca (-0,6%), dopo le vicende del vaccino, Roche (-0,6%), GlacsoSmithkline (-0,8%) e Bayer (-0,1%).

A Piazza Affari avanzano ancora Hera (+4%) e Tim (+3,2%), quest'ultima alle prese con la Rete Unica. In fondo al listino Mps (-1,8%), Pirelli (-1,1%) e Leonardo (-1%). (ANSA).