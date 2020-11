Petrolio: poco mosso a 45,63 dollari

(ANSA) - WASHINGTON, 26 NOV - Quotazioni del petrolio poco mosse sul mercato after hour dopo i netti rialzi dei giorni scorsi sull'onda dell'ottimismo sulle prospettivi di un'accelerazione sui vaccini contro la pandemia che possa rimettere in moto l'economia. Il greggio Wti passa così di mano a 45,63 dollari al barile ( 45,70 ieri sera a New York) ,il Brent a 48,58 dollari. (ANSA).