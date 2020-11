Carige: nel terzo trimestre recupera redditività

(ANSA) - GENOVA, 11 NOV - Banca Carige nel terzo trimestre accelera sul percorso di recupero della redditività, segna una perdita di 24,1 milioni, con un trend mensile in miglioramento rispetto ai primi risultati della gestione ordinaria che nei 5 mesi tra febbraio e giugno avevano visto una perdita di 97,8 milioni. E' quanto emerge da una nota dell'istituto. Accelerano i ricavi con un margine di interesse che cresce del 39,6% e commissioni dell'8,5% rispetto al secondo trimestre.

L'aggravamento dell'emergenza sanitaria delle ultime settimane e le nuove misure di progressivo confinamento della popolazione "impongono importanti cautele - spiega però Carige - circa la prevedibilità di mantenere un analogo andamento nel quarto trimestre 2020, che potrebbe anche discostarsi in modo significativo dai dati del terzo, così come - per contro - gli investimenti informatici e il riassetto organizzativo, annunciati a ottobre e previsti per il primo trimestre 2021, potrebbero contribuire a nuove e ancor più significative accelerazioni nel recupero della redditività nel corso del prossimo esercizio".

"In una condizione di difficoltà estrema derivante dal contesto esterno, il risultato del terzo trimestre conferma ancora una volta la grande forza e il valore delle donne e degli Uomini di Carige - dichiara l'Ad Carige Francesco Guido -.

Dimostra inoltre la forte intensità del legame che unisce la banca con la sua clientela e il suo territorio. Abbiamo ben chiara la nostra responsabilità nel rispettare la fiducia concessa dai nostri clienti attraverso capacità, velocità di servizio, mettendo a disposizione qualità crescenti e di massimo livello ed è in questa prospettiva che proseguiremo con estrema determinazione". (ANSA).