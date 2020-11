Borsa: Milano brillante (+2%), sprint Saipem ed Mps

Piazza Affari accelera ancora e guadagna il 2% superando quota 18.300 punti, co lo spread tra Btp e Bund stabile a 139 punti base. Corrono Mps ( +8,8%), che riunisce il Cda per valutare un eventuale aumento di capitale, Saipem (+6,3%) e Tenaris (+4,57%), favorite insieme ad Eni (+2,83%) dal minor calo del greggio (Wti -2,6%), che sfiora i 34,9 dollari al barile. Acquisti su Cnh (+3%) ed Fca (+2,6%) dopo i dati sulle vendite di auto in Francia. I due gruppi hanno affidato la gestione dei fondi sanitari a Intesa Sanpaolo (+3%). Bene Tim (+2,88%). (ANSA).