Borsa: Milano in deciso ribasso -1,9%

(ANSA) - MILANO, OCT 28 - La Borsa di Milano apre in forte calo con Indice l'indice Ftse-Mib che cede l'1,92% a quota 18.296. Non si salva nessuno sul listino di Piazza Affari, con cali oltre il 3% per Buzzi Unicem, Leonardo e Saipem. Anche Atlantia cede il 3,07% (ANSA).