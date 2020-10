Borsa: Milano risale (+1%), sprint Pirelli, Moncler e Banco

(ANSA) - MILANO, OCT 23 - Prosegue la buona intonazione di Piazza Affari (+1,24%), che risale dopo un inizio di settimana difficile per la recrudescenza del Covid. Il listino milanese, è spinto insieme agli altri indici europei dall'inatteso rialzo della fiducia dei manager del settore manifatturiero in Germania, con l'indice Pmi salito a 58 punti contro stime di un ribasso a 55. Dinamica analoga per l'indice compositoi francese e dell'Ue. Positivi i futures su Wall Street in attesa della fiducia dei manager Usa e del discorso di Dave Ramsden membro del Comitato di Politica Monetaria della Banca d'Inghilterra (Bbe).

In calo a 133,5 punti lo spread tra Btp e Bund, mentre il greggio (Wti +0,17%) si mantiene sopra quota 40,7 dollari al barile.

Gli acquisti si concentrano su Pirelli (+6,66%), spinta dalle valutazioni degli analisti di Equita in attesa dei conti trimestrali in arrivo tra due settimane. Bene anche Moncler (+3,38%), favorita dagli analisti di Bernstein all'indomani della trimestrale. In luce Banco Bpm (+2,64%), vista come epicentro di prossime integrazioni tra Istituti. Bene anche Bper (+2,7%), a fine aumento di capitale, seguita da Unicredit (+2,32%) e Intesa (+1,77%), cauta invece Mps (+0,43%). In rialzo Eni (+1,92%) e Saipem (+1,5%), legate alle quotazioni del greggio, mentre frenano Diasorin (-1,45%), Unipol (-1,03%) e Tim (-0,56%). Contrastate Fca (+1,31%), che ha reso noti i dettagli della nuova 500, e Ferrari (-0,28%). (ANSA).