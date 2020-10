Borsa: Europa, amplia rialzo dopo Wall Street, Milano +1,4%

(ANSA) - MILANO, OCT 23 - Consolidano il rialzo le principali borse europee dopo l'avvio positivo di Wall Street, sulla scia dell'incremento della fiducia dei manager in Germania, Francia, nell'Ue e negli Stati Uniti e dopo alcune trimestrali importanti. In calo a 132,5 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, mentre il greggio risale sopra 40,7 dollari al barile (Wti +0,3%) e l'euro si rafforza sopra quota 1,18 dollari.

Parigi (+1,6%) è la migliore davanti a Londra (+1,57%), Madrid (+1,51%), Milano (Ftse Mib +1,4%) e Francoforte (+1,2%).

In luce il colosso del credito Hsbc (+5,08%), l'energetico e Airbus (+6,1%), Linde (+2,7%) e Airbus (+6,08%), che ha allertato i fornitori preannunciando possibili incrementi di produzione. Bene Air Liquide (+3,3%) dopo la trimestrale e Safran (+5,84%), attiva nel settore aerospaziale. Acquisti sui petroliferi Shell (+2,9%), Bp (+2,6%), Total (+2,4%) ed Eni (+2%). Bene Daimler (+1,33%) dopo la trimestrale, più cauta Renault (+0,26%). Debole Lse (-1,34%), il gestore della Borsa di Londra, nonostante il rialzo dell'utile trimestrale. Effetto conti anche per Dassault (-3,41%). (ANSA).