Petrolio: Wti scende a 39,82 dollari al barile

(ANSA) - NEW YORK, 22 OTT - Quotazioni del petrolio in calo sul mercato after hour di New York dove il greggio Wti passa di mano a 39,82 dollari al barile in ulteriore calo rispetto al valori di ieri sera di 39,98 dollari a fronte di una domanda debole e dei dati sulle scorte in aumento di carburante. Il Brent scende a 41,55 dollari al barile. (ANSA).