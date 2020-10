Alibaba: ok autorità, più vicina super Ipo di Ant Group

(ANSA) - PECHINO, 22 OTT - Ant Group, il braccio fintech di Alibaba, ha avuto il via libera finale per l'Ipo con il prezzo unitario di offerta che sarà annunciato il 27 ottobre, parte di un'operazione tra le più grandi di tutti i tempi: il target di raccolta potrebbe secondo indiscrezioni arrivare a 35 miliardi di dollari per un valore della compagnia oltre i 200 miliardi. La China Securities Regulatory Commission ha dato la sua autorizzazione alla doppia quotazione, a Shanghai e a Hong Kong, dopo che il listino dell'ex colonia ha approvato il piano.

Ant Group, posseduto al 33% da Alibaba e controllato da Jack Ma, ha fornito altre informazioni sui passi che saranno seguiti: l'emissione di azioni sarà distribuita equamente tra Shanghai e Hong Kong, dove finiranno 1,67 miliardi di titoli ciascuno, pari all'11% del capitale societario risultante dopo l'Ipo. Il numero di azioni potrebbe aumentare con l'esercizio della greenshow in caso di forti richieste di sottoscrizione. Gli investitori strategici si sono impegnati a rilevare l'80% delle azioni di Classe A di nuova emissione a Shanghai: Alibaba, attraverso la controllata Zhejiang Tmall Technology, ha deciso di comprare 730 milioni di titoli di Classe A in modo da mantenere sempre una quota del 33% della società. Ant Group ha rilasciato alcuni dati finanziari sui primi 9 mesi dell'anno: gli utenti di Alipay, il servizio di pagamenti mobili, sono cresciuti dai 711 milioni di fine giugno ai 731 milioni di fine settembre. I ricavi si sono saliti del 42% annuo a 118,19 miliardi yuan (17,73 miliardi di dollari). (ANSA).