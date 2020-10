Borsa: Europa contrastata, Londra -0,2%

In Europa le Borse prendono direzioni diverse e le oscillazioni continue degli indici rendono evidente la volatilità dei mercati. A Londra l''indice FTSE-100 si posiziona a quota 5.942 in apertura poi recupera qualche punto ma resta in calo dello 0,2%, Parigi dopo un avvio positivo si appiattisce sullo zero percentuale mentre Francoforte che in apertura segnava un rialzo dello 0,24% frena pur restando in terreno positivo, anche se gli ordini di fabbrica tedeschi sono aumentati più del previsto ad agosto.

L'uscita dall'ospedale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha attenuato le preoccupazioni ma non basta, gli investitori attendono progressi su un pacchetto di sostegno contro il virus.

Tra i titoli da segnalare Suez in rialzo del 5,2% dopo che Veolia Environnement ha dichiarato che acquisterà una partecipazione del 29,9% nella società da Engie per 3,4 miliardi di euro, ponendo le basi per una piena acquisizione. Tonfo di Logitech (-4%) dopo che Apple ha deciso di non vendere più cuffie e altoparlanti wireless da concorrenti inclusi Sonos, Bose. e Logitech. Puma cede il 3,4% dopo la decisione di Kering di cedere il 5,9 per cento del capitale in blocco. (ANSA).