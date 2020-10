Borsa: Milano positiva (+0,59%), rally di Stm, male Atlantia

(ANSA) - MILANO, 01 OTT - Piazza Affari si conferma positiva (+0,59%) a metà giornata grazie al rally di Stm (+6,74%) sulla scia dei conti migliori delle attese. Bene anche Diasorin (+23,66%), che ha ottenuto l'ok negli Usa al suo test sierologico, Moncler (+2,49%) e Nexi (+2,42%) che già alla vigilia ha beneficiato delle attese per il rinnovo dell'accordo con Unicredit che favorirebbe l'integrazione con Sia. Accanto ad Atlantia (-2,16%), sempre debole per lo scontro col governo su Aspi, a Tenaris (-1,76%) e a Saipem (-1,4%), è scivolata in negativo Bper (-1,11%) e ha ridotto i guadagni Banco Bpm (+0,35%) a seguito della smentita di colloqui col ceo di Credit Agricole. In ambito di risiko bancario il ceo di Unicredit (-0,45%) Jean Pierre Mustier è tornato a escludere una fusione contribuendo così a far cambiare rotta a Mps (-2,09%).

Fuori dal paniere principale da segnalare anche Retelit che cede lo 0,83% a 2,39 euro al di sotto della valorizzazione delle azioni destinate a passare ad Asterion. (ANSA).