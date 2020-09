Borsa: Milano chiude debole, vendite su Banca Generali

(ANSA) - MILANO, 30 SET - Seduta debole per Piazza Affari (-0,24%) con il Ftse Mib che resta comunque sopra i 19mila punti. Avanzano in particolare Saipem (+4,9%) e Tenaris (3,15%) malgrado il greggio ancora in calo. Tra i bancari si mette in luce Banco Bpm (+3,92%), seguita da Mps (+1,54%) e da Bper (+1,54%), quest'ultima dopo l' 'aumento di capitale per comprare gli sportelli Intesa che invece è poco mossa (-0,24%) dopo l'accordo con i sindacati per l'integrazione con Ubi, che prevede 5.000 uscite volontarie e 2.500 assunzioni. Sul fondo del paniere principale scivola Banca Generali (-4,35%) dopo che è emerso che Mediobanca (+0,18%) era pronta ad acquisirla ma ha poi rinunciato viste le non favorevoli condizioni di mercato. Sale poi Nexi (+1,54%) che beneficia delle attese per il rinnovo dell'accordo di Unicredit con Sia che favorirebbe l'integrazione di quest'ultima con la società dei pos. Negativa Atlantia (-1,32%) sempre per le vicende legate al nodo Autostrade e al confronto con il Governo. (ANSA).