Borsa: Europa riduce calo iniziale, Francoforte (-0,25%)

(ANSA) - MILANO, 30 SET - Dopo un avvio in ribasso le Borse europee hanno ridotto le perdite e hanno girato in rialzo malgrado restino in negativo i futures americani dove si sono portati dopo il confronto a suon di insulti fra i due candidati alla presidenza Usa. Preoccupa gli investitori in particolare che Trump possa non riconoscere l'esito del voto preannunciando tempi lunghi per conoscere i risultati definitivi delle elezioni. Ad aiutare i listini è invece l'apertura della presidente della Bce Christine Lagarde sugli obiettivi di inflazione. Restano dimenticati poi i timori per l'economia globale grazie ai dati cinesi che mostrano il colosso asiatico in recupero dopo lo shock da covid.

Londra, partita in leggero calo, è già passata in positivo (+0,18%), seguita da Parigi (-0,16%) e Francoforte (-0,25%) mentre resta indietro Milano (-0,37%). (ANSA).