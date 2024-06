Borsa: Milano chiude in rosso con le banche, bene Cucinelli

L'esito del voto europeo fa sentire ancora il suo effetto sulle Piazza finanziarie con Milano maglia nera, trascinata dallo spread tra Btp e Bund che in corso di seduta, è schizzato a 150 punti (145 in chiusura).

Sul Ftse Mib (-1,93%) finito sotto i 34mila punti hanno pesato, con i titoli di Stato in sofferenza, le vendite sui bancari. Mps a fine giornata ha lasciato sul terreno il 4,93%, Banco Bpm il 4,35%, Unicredit il 3,75%, Bper il 3,61%.

Tra gli altri titoli male Leonardo (-4,5%) che a Borse chiuse ha annunciato lo stop alle trattative per un'alleanza con Knds e Saipem (-4,13%) mentre Eni ne ha comunicato il collocamento del 10%.

In tenuta, invece, Brunello Cucinelli (+0,93%) e Amplifon (+0,59%).



