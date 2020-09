Borsa: Milano prosegue in rialzo, corrono le banche

(ANSA) - MILANO, 28 SET - La Borsa di Milano (+1,5%) prosegue la seduta in rialzo, in linea con gli altri listini europei.

Piazza Affari è sostenuta dall'andamento positivo delle banche.

Stabile lo spread tra Btp e Bund che si attesta a 141 punti base, con il rendimento del decennale italiano allo 0,88%.

Tra gli istituti di credito corrono Unicredit (+4%), Bper e Mediobanca (+3,4%). Bene anche Intesa (+2,2%), Banco Bpm (+1,5%) e Mps (+0,5%).

Seduta all'insegna dell'andamento positivo per Exor (+3%), Cnh (+2,9%), dopo le dimissioni dell'amministratore indipendente Nelda J. Connors, e Fca (+2,6%). In rialzo anche Tim (+1,9%), alle prese con le vicende della rete unica, e Mediaset (+1,8%).

Debole Atlantia (-0,1%), impegnata nel dossier Autostrade per l'Italia. In terreno negativo anche Diasorin (-1,9%) e Inwit (-0,1%) (ANSA).