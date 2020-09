Atlantia: debole in Piazza Affari, -1,1% finale

(ANSA) - MILANO, 28 SET - Giornata negativa e in chiara controtendenza per Atlantia in Piazza Affari: dopo l'ultimatum del governo perché la holding dia risposte chiare sull'ingresso di Cdp in Aspi, il titolo è stato l'unico in ribasso tra i principali della Borsa di Milano e ha ceduto l'1,15% finale a 13,36 euro. (ANSA).