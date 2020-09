Borsa: Europa peggiora dopo aumento sussidi Usa,Milano +0,1%

(ANSA) - MILANO, 24 SET - Passo indietro delle borse europee dopo l'inatteso aumento delle richieste di sussidi di disoccupazione negli Usa. Con i futures americani che accentuano il calo resistono sopra la parità solo Milano e Madrid (+0,1% entrambe), mentre cedono Francoforte (-0,3%), Parigi (-0,53%) e Londra (-0,93%). Gli investitori attendono l'audizione del presidente della Fed Jerome Powell in Parlamento a Washington, seguita dall'intervento del segretario al Tesoro Stephen Mnuchin.

Proseguono gli acquisti sui bancari Banco Bpm (+7%), Bper (+5,9%), Unicredit (+3,41%) e Bbva (+5,52%) su ipotesi di aggregazioni nel settore. Passo indietro per i petroliferi Shell (+0,18%), che quasi azzera il rialzo, mentre cedono Total (-1,1%), Bp (-0,86%) ed Eni (-0,6%) con il greggio che inverte la rotta (Wti -0,85% a 39,59 dollari al barile). In ulteriore aumento lo spread tra Btp e Bund tedeschi decennali, che supoera la soglia dei 140 punti base, con il rendimento dei titoli decennali in rialzo di 3,8 punti allo 0,88%. (ANSA).