Borsa: Milano sale con Diasorin, Ferragamo, Nexi, ko Rai Way

(ANSA) - MILANO, 16 SET - Avvio di seduta in cauto rialzo per Piazza Affari, con l'indice Ftse MIb che sale dello 0,3%, sostenuto dagli acquisti su Diasorin (+2,9%), dopo l'estensione ai campioni salivari del suo test sul coronavirus, e Moncler (+2,4%), ancora acquistata dopo il rally di ieri. Fuori dal Ftse Mib balza Ferragamo (+9,2%) dopo i risultati del semestre, in rosso ma migliori delle attese, mentre scivola Rai Way (-5,7%) penalizzata dal collocamento di 8,5 milioni di azioni da parte di un grosso investitore. Salgono i pretroliferi Saipem e Tenaris (+1,4% entrambe) in scia all'andamento del prezzo del petrolio, Nexi (+1,2%) ritocca i massimi storici sulle attese per un accordo con Sia, bene anche Stm (+1,2%) e Inwit (+0,9%).

Ancora positiva Fca (+0,6%) dopo il balzo della vigilia mentre in fondo al listino si collocano FinecoBank (-1,7%), Tim (-0,7%) e Unicredit (-0,5%). Deboli tutte le utility, con Enel (-0,6%) e A2A (-0,6%). Bene Astaldi dopo i conti (+3,3%), ancora un rally per Tiscali (+10%) (ANSA).