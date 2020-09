Borsa: Europa chiude in rialzo, Londra +1,3%

(ANSA) - MILANO, 15 SET - Chiusura in rialzo per le Borse europee, sostenute dai buoni dati macro provenienti da Cina e Germania, dall'andamento positivo di Wall Street e in attesa della riunione della Fed in programma domani. Londra ha terminato le contrattazioni in progresso dell'1,32% a 6.105 punti, Parigi dello 0,32% a 5.067 punti e Francoforte dello 0,18% a 13.217 punti. (ANSA).