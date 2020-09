Borsa: Milano passa positiva (+0,9%) con Mediaset e banche

Dopo un avvio fiacco, Piazza Affari passa in terreno positivo e segna con l'indice Ftse Mib un aumento dello 0,9%.

Sempre di corsa Mediaset, che sale del 10% a 1,75 euro dopo la sentenza della Corte di Giustizia Ue che nel braccio di ferro con Vivendi ha 'bocciato' la legislazione italiana sul settore tv e delle tlc e il mercato che guarda anche alla disponibilità del Biscione a considerare un investimento nella rete unica.

Sempre indifferente Tim (+0,7%), bene invece a Milano anche le banche, con Banco Bpm in aumento del 4,6% e Fineco del 3,2%. In calo dell'1% Exor dopo la semestrale diffusa ieri a mercati chiusi