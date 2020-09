Borsa: Europa indecisa, male banche e petroliferi

(ANSA) - MILANO, 01 SET - Indecise le principali Borse europee, con Londra in rosso (-1,9%) tra riaperture che devono fare i conti col Covid e discussioni sulla Brexit, debole Parigi (-0,1%), meglio Madrid (+0,03%) e Francoforte (+0,1%). Milano in leggero calo (-0,1%).

L'indice d'area, Stoxx 600, perde lo 0,2%, soprattutto per servizi di comunicazione e finanza. Tra le banche male Barclays (-4,9%) eLloyds (-4,8%), eccezioni Banco Santander e Swedbank (+0,4) e Fineco (+0,7%). Tra i petroliferi giù Bp (-1-1%) e Aker (-1%), bene Koninklijke (+1,5%) e Neste Oyj (+0,7%), pur col greggio in rialita (wti +1,7%) a 43,3 dollari al barile. Coi dati delle vendite, perdite per le auto, in particolare Renault (-4,5%) Peugeot (-2,7%) e Fca (-1,8%), non Volkswagen (+0,4%), lo stesso i componenti, da Continental (-2,3%) a Valeo (-2%). In discesa i farmaceutici, da Grifols (-2,9%) a Galapagos (-2,7%9, mentre è fallita la sperimentazione del vaccino di Sanofi (-0,9%), bene Novartis (+1,3%) e Tecan (+1,5%). Su i semiconduttori con Dialog (+4,3%) e ams (+3,7%). (ANSA).