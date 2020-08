Dl rilancio: accordo Intesa-Confapi per sostegno a Pmi

(ANSA) - MILANO, 12 AGO - Intesa Sanpaolo e Confapi hanno siglato un accordo per il sostegno alle imprese nell'ambito dei meccanismi di Eco Bonus e Sisma Bonus introdotti dal Decreto Rilancio. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che l'accordo prevede "soluzioni per rendere liquidi i crediti di imposta acquisiti tramite lo sconto in fattura e l'accesso a linee di finanziamento ad hoc". "In questo modo - viene spiegato - sarà possibile consentire a tutta la filiera dell'edilizia di poter immediatamente disporre della liquidità necessaria per aprire i cantieri".

In particolare le soluzioni di finanziamento proposte servono per sostenere le aziende nella fase di esecuzione dei lavori e rendere liquidi i crediti di imposta acquisiti tramite lo sconto in fattura, immettendo così liquidità nel sistema. Secondo il presidente di Confapi Maurizio Casasco l'iniziativa consente di "rendere operativa e vantaggiosa per le aziende una misura chiave per il rilancio dell'edilizia".

"La nostra priorità come prima banca del Paese - gli ha fatto eco il responsabile della divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo Stefano Barrese - è favorire sempre il credito".

Il manager della Ca' de Sass ha sottolineato poi il ruolo dei finanziamenti 'Sustainability Loan' per favorire la transizione delle imprese verso l'economia verde. (ANSA).