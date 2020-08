Borsa: Milano in rialzo +0,4% con banche e auto

(ANSA) - MILANO, 10 AGO - La Borsa di Milano prosegue in rialzo la seduta, con il Ftse Mib in rialzo dello 0,46% puntando su banche, assicurativi e automotive. Allunga il passo Mediolanum che guadagna il 2,79%, Unipol il 2,63% e Banco Bpm l'1,89 per cento. Bene Bper (+1,15%) dopo il via libera dell'Antitrust all'acquisto di 532 filiali nell'ambito dell'operazione Intesa-Ubi. Maglia nera del listino principale è Nexi (-2,7%) a cui fa compagnia Diasorin (-1,77%). (ANSA).