Borsa: avvio in calo per Europa, Londra -1%

(ANSA) - MILANO, 06 AGO - Avvio debole su tutte le piazze azionarie in Europa. Londra, maglia nera, dopo che la Banca Centrale ha indicato segnali di una ripresa lenta. L'indice della City parte da quota 6.104 e scivola rapidamente in calo dell'1,14% a 6.032 punti. Parigi cede in avvio lo 0,28% a quota 4.919 e Francoforte resta piatto a +0,03% a quota 12.664 punti.

Sullo sfondo, a rendere incerti i mercati e cauti gli investitori,ci sono sempre le tensioni della guerra commerciale tra Usa e Cina. (ANSA).