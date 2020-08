Poste: con Volante Technologies più innovazione per Postepay

(ANSA) - ROMA, 05 AGO - Postepay punta sull'innovazione nei pagamenti istantanei ed una ulteriore modernizzazione dei prodotti e dei servizi di pagamento: così Poste Italiane prosegue nella strategia, voluta dall'A.d. Matteo Del Fante, di puntare su una rete di partnership con start up e aziende ad alto impatto innovativo. La nuova partnership, per PostePay. è con Volante Technologies, fornitore globale di soluzioni di pagamento e messaggistica finanziaria su cloud e on-premise".

Segue l'investimento di PostePay "nel recente aumento di capitale da di Volante Technologies" da 35 milioni di dollari.

La partnership, spiega l'azienda, "rafforzerà ulteriormente il programma di modernizzazione dei servizi di pagamento del gruppo Poste Italiane, sviluppando la piattaforma di open banking, consentendo pagamenti istantanei e fornendo un nuovo gateway di accesso alle reti interbancarie tradizionali".

Così, sottolinea Poste, "in linea con il piano strategico Deliver 2022", la societa "sta espandendo su scala globale la sua rete di partnership, nella ferma convinzione che l'innovazione sia indispensabile per permettere a un'azienda così grande e diversificata di continuare ad essere competitiva in una fase come quella attuale, che sta generando cambiamenti anche in mercati consolidati": Poste ricorda le "partnership di successo" avviate "in ambiti quali la gestione digitale del risparmio, l'open banking, i servizi premium di consegna a domicilio e la logistica su strada a lungo raggio". (ANSA).