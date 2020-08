Borsa: Europa chiude in rialzo, corrono oro e petrolio

(ANSA) - MILANO, 05 AGO - Le Borse europee chiudono in rialzo con l'oro e il petrolio che allungano il passo. Gli investitori guardano ai timidi segnali di ripresa che arrivano dall'andamento degli indici Pmi dell'Eurozona, ma resta alta l'attenzione per i fatti di Beirut e sull'andamento dei contagi del coronavirus. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro si attesta a 1,1895 a Londra.

In rialzo Londra (+1,07%), Parigi (+0,9%), Francoforte (+0,47%) e Madrid (+0,24%). (ANSA).