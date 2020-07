Ubi: titoli di nuovo allineati a Opas Intesa dopo proroga

Si sono riallineate ai termini dell'Opas Intesa (-0,01% a 1,8 euro) e Ubi (+8,65% a 3,59 euro) in Piazza Affari doopo la proroga al 30 luglio decisa dalla Consob sui termini dell'offerta. Ubi, che è stata congelata in fase di apertura per eccesso di volatilità, ha precisato di aver agito "sempre in coerenza con le richieste dell'Autorità, rispettando tempestivamente quanto da essa raccomandato". La dichiarazione segue il provvedimento della Consob, che ha stabilito la proroga di due giorni dei termini dell'Opas dopo aver rilevato una "informativa per lo meno incompleta" sul sito di Ubi, dove è presente un calcolatore automatico sulla quotazione del titolo.