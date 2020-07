Borsa: Milano gira al rialzo (+0,1%) bene Saipem e Unicredit

(ANSA) - MILANO, 22 LUG - Piazza Affari gira in positivo dopo un avvio debole. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,1% spinto da Saipem (+2,36%) dopo nuove commesse nell'eolico per 90 milioni al largo delle coste della Francia e del Regno Unito. Sprint di Mps (+5%), di nuovo oggetto di speculazioni sul risiko bancario.

Bene anche Buzzi (+2,4%), Fineco (+2,5%), Banco Bpm (+2,1%) e Unicredit (+1,68%), pur con lo spread tra Btp e Bund in rialzo a 154,3 punti. Restano in linea con il rilancio dell'Opas Intesa (+1,1%) e Ubi (+1,07%), salvo lievi tolleranze. Bene Tim (+1,4%), Stm (+1,1%) e Prysmian (+1%), cauta Pirelli (+0,2%), negative Enel (-1,15%), Atlantia (-0,72%) e Ferrari (-0,41%). In calo Eni (-0,3%). (ANSA).