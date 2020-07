Fmi: 'La pandemia danneggia le donne, si amplia il gap di genere'

La pandemia del Covid-19 rischia di penalizzare maggiormente le donne ampliando il gap di genere che persiste nonostante i 30 anni di progressi. Lo afferma il Fmi invitando la politica ad adottare misure che possano mitigare gli effetti della crisi sulle donne e prevenire ulteriori passi indietro sull'uguaglianza di genere. "Quello che e' positivo per le donne e' alla fine positivo per l'affrontare le disuguaglianze di reddito, la crescita economica e la resilienza", mette in evidenza il Fondo definendo "essenziale" l'adozione di misure che "limitino gli effetti della pandemia sulle donne".