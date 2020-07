Interesse di tutti

"Ci riusciremo? Senz'altro perché è nell'interesse dei territori, di coloro che lavorano in Ubi e degli azionisti di Ubi". Lo ha affermato il presidente di Intesa Sanpaolo Gian Maria Gros-Pietro, sull'esito dell'offerta per Ubi. "Dopo la presentazione del piano di Ubi, la capitalizzazione chiuse a 3,9 miliardi, la mattina dopo era 4,9 miliardi e questo credo che sia una dimostrazione chiara della convenienza dell'offerta per gli azionisti di Ubi", ha sottolineato.