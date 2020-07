Fca-Psa: Elkann e Manley, fusione progetto straordinario

(ANSA) - TORINO, 16 LUG - "Siamo fortemente convinti che questa fusione incarni il coraggio e lo spirito visionario che hanno portato alla nascita dell'industria automobilistica oltre un secolo fa. Per noi è un onore e un privilegio far parte di questo progetto straordinario, grazie al quale ci accingiamo ad unire alcuni tra i più importanti marchi della storia dell'automobile sotto il nome di Stellantis che avrà un ruolo decisivo nel definire il futuro del nostro settore". Lo scrivono John Elkann e Mike Manley, in una lettera ai dipendenti del gruppo.

Nella lettera Elkann e Manley affermano che la scelta del nome "rappresenta un ulteriore e importante passo verso il momento in cui i nostri due gruppi si uniranno per formare un'azienda unica, in tutti i sensi, con le risorse e le caratteristiche necessarie per giocare un ruolo di primo piano in un nuovo e stimolante futuro per il nostro settore. Il nome verrà usato esclusivamente a livello di Gruppo, per definire il Corporate Brand e la Corporate Identity. Stiamo lavorando anche a un nuovo logo che sarà presentato entro un paio di mesi.

Ovviamente, i nomi e i loghi dei singoli marchi costitutivi del Gruppo rimarranno invariati". (ANSA).