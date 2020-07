Borsa: Milano tiene dopo Wall street, Europa incerta

(ANSA) - MILANO, 16 LUG - I tassi confermati dalla Bce, la conferenza stampa della presidente Lagarde, i dati macroeconomici dagli Usa e l'avvio di Wall street non hanno mosso le Borse europee dalla loro giornata senza grandi spunti: Parigi e Francoforte ondeggiano attorno alla perdita di un punto percentuale, Londra cede lo 0,3% con Madrid, mentre Milano si muove sulla parità con il timido rialzo dello 0,1%.

In Piazza Affari, in particolare, tra i titoli principali acquisti sostenuti su Tim che sale del 4% a 0,39 euro dopo un passaggio in asta di volatilità sulle prospettive di crescita in Brasile. Generalmente positive le banche grazie anche all'allentamento della tensione su tutti i titoli di Stato del Vecchio continente, in calo di un punto percentuale Leonardo e Ferrari, dell'1,7% Exor e di quattro punti Atlantia a 13,9 euro dopo la corsa della vigilia. (ANSA).