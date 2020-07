Alis, logistica ha salvato il paese, il governo sia alleato

(ANSA) - SORRENTO, 16 LUG - Le aziende dei trasporti e della logistica non si sono mai fermate durante tutto il periodo dell'emergenza provocata dal Coronavirus pur lavorando in perdita e ora chiedono al governo di essere loro "alleato" per il rilancio. "Il nostro cluster è riuscito a preservare tutti i posti di lavoro", mentre colossi come Lufthansa, Renault, Hertz, "hanno annunciato tagli drastici del personale" , afferma il presidente di Alis, l'associazione che riunisce le aziende di logistica, Guido Grimaldi, aprendo "La Due Giorni di Alis - La ripresa per un'Italia in movimento" a Sorrento. A giugno infatti ha fatto ricorso alla cassa integrazione solo il 6% delle imprese associate ad Alis - Associazione Logistica dell'Intermodalità sostenibile.

L'auspicio di Grimaldi è ora avere un "governo alleato" che "rimetta al centro della propria visione futura il trasporto e la logistica strategica per il rilancio del nostro Paese e creda nello sviluppo dell'intermodalità e nel trasporto sostenibile".

In particolare Grimaldi chiede più attenzione all'economia blu, eventualmente con l'istituzione di un ministero del Mare, come in Francia, e che il nuovo modello di continuità territoriale porti al modello spagnolo, "con sostegni direttamente ai cittadini e alle aziende dei trasporti e non a beneficio di una sola compagnia marittima determinando una palese concorrenza sleale". (ANSA).