Petrolio: in calo a 39,36 dollari al barile

(ANSA) - ROMA, 14 LUG - Quotazioni del petrolio deboli sui timori per le prospettive economiche globali ed in attesa dell'incontro Opec di questa settimana: i contratti sul greggio Wti con scadenza ad agosto cedono 1,62% a 39,46 dollari al barile. In calo anche il Brent che perde l'1,38% a 42,12 dollari al barile. (ANSA).