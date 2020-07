Cambi: euro in lieve rialzo a 1,1328 dollari

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - Euro in lieve rialzo sul dollaro in avvio di settimana. La moneta unica europea passa di mano a 1,1328 sula dollaro a fronte del valore di 1,1301 di venerdì sera a New York. Sullo yen la moneta unica è a quota 121,120 (ANSA).