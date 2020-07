Atlantia: in Borsa -14%, spettro default pesa anche su bond

(ANSA) - MILANO, 13 LUG - Atlantia segna in Borsa uno scivolone del 14,6%, che non vedeva dallo scorso marzo, mentre perdono terreno anche i bond della holding col rischio sempre più concreto di una revoca della concessione autostradale ad Aspi, controllata all'88% dalla società quotata che fa capo alla famiglia Benetton.

La proposta presentata dal gruppo autostradale, già bocciata dal premier Conte, che prevederebbe fra l'altro l`applicazione integrale del sistema tariffario `RAB based`, "rischia di avere un'impatto negativo sul valore di Aspi", osservano gli analisti di Equita, sottolineando inoltre che un aumento di capitale di Autostrade per l'Italia, "diluirebbe Atlantia senza risolvere il problema del debito nella holding (5 miliardi). Le affermazioni di Conte complicano lo scenario facendo riemergere il rischio revoca".

Oltre alle azioni Atlantia soffrono stamane anche le obbligazioni. Il bond con scadenza giugno 2023 perde 1,2 centesimi e si porta a 94 centesimi. Una revoca applicando l'articolo 35 del Milleproroghe della concessione autostradale provocherebbe un default di 10 miliardi in Aspi. Considerando - osserva Equita - che Atlantia garantisce 5,5 miliardi di bond della controllata e ha altri 5 miliardi di debiti, nel complesso andrebbe in default debito per 20 milairdi (ANSA).